Corsport: “Vlahovic-Atletico, c’è l’accordo. Inter tirata fuori: ecco il motivo”

"Adesso decide tutto Rocco Commisso, perché l’accordo tra Fiorentina e Atletico Madrid per il passaggio in biancorosso di Dusan Vlahovic sarebbe stato trovato". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport che dà un importante aggiornamento sul futuro del centravanti classe 2000. Il club spagnolo avrebbe infatti trovato l'accordo per prenderlo, come si legge sul quotidiano: "Condizionale sempre d’obbligo di fronte a una trattativa così complessa che apre scenari del tutto nuovi, ma il fine settimana insieme al lunedì appena trascorsi sembrano aver indirizzato la trattativa finora rimasta soprattutto a livello di interazioni dirette tra il club spagnolo e Darko Ristic, procuratore del centravanti serbo.