Inter, sogno proibito Vlahovic: la Fiorentina lo lascia partire per questa cifra

La società viola ha fissato il prezzo per l'addio dell'attaccante classe 2000, sogno proibito di mercato dei nerazzurri

Il sogno proibito dell'Inter per rinforzare l'attacco è Dusan Vlahovic. I nerazzurri hanno individuato nell'attaccante classe 2000 della Fiorentina l'erede ideale di Romelu Lukaku per presente e soprattutto futuro. Al momento, però, è considerata eccessiva la richiesta del club viola per l'attaccante serbo. Come svelato da Calciomercato.com, la Fiorentina è disposta a cederlo per 70 milioni di euro. In corsa per Vlahovic ci sono soprattutto Atletico Madrid e Tottenham.