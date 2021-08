Inter su Vlahovic se parte Lautaro? Bertoni: “Dusan vale dai 100 mln in su”

Le parole dell'ex calciatore: "Vlahovic, come Haaland che è arrivato e ha fatto tanti gol nel Borussia Dortmund, è un attaccante da 100 milioni in su"

Intervenuto ai microfoni di FirenzeViola, Daniel Bertoni, ex calciatore, ha parlato così di Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina accostato anche all'Inter in caso di addio di Lautaro Martinez: "Vlahovic, come Haaland che è arrivato e ha fatto tanti gol nel Borussia Dortmund, è un attaccante da 100 milioni in su. Quest'anno sarà il momento per esplodere definitivamente e continuare a fare tante reti come la stagione scorsa. A quel punto avrà un prezzo davvero importante".