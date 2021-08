Coppa Italia, poker Fiorentina al Cosenza: Vlahovic protagonista con una doppietta

Esordio positivo per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che batte 4-0 il Cosenza al secondo turno di Coppa Italia

Esordio positivo per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che batte 4-0 il Cosenza al secondo turno di Coppa Italia. La Viola è trascinata dal solito Dusan Vlahovic: l'attaccante, al centro di diverse voci che lo accostano all'Inter ma anche ad altre big europee, ha sbloccato il match al 4' su assist di Nico Gonzalez e poi firmato il 3-0 a fine primo tempo. Nel mezzo, è andato in gol proprio Gonzalez, mentre in avvio di ripresa ci ha pensato Venuti a calare il poker.