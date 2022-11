Sky – Juventus, verso l’Inter: Vlahovic oggi in gruppo, è recuperato

Si avvicina Juventus-Inter. Buone notizie su Dusan Vlahovic in vista del derby d'Italia in programma domenica

Come riportato da Sky Sport, Dusan Vlahovic ha lavorato regolarmente in gruppo oggi: il fastidio al pube è superato, l'attaccante è da considerare recuperato in chiave Inter. Torna a disposizione anche Angel Di Maria, ma il favorito resta Vlahovic per affiancare Milik in attacco.