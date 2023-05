Vlahovic, Infantino: “Ora chiedo sanzioni severe. Nel calcio non c’è posto per il razzismo”

"Nel calcio non c'è posto per il razzismo o qualsiasi altra forma di discriminazione. E' assolutamente inaccettabile l'insulto razzista rivolto ieri dai tifosi nei confronti di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, durante la partita di Serie A contro l'Atalanta. Non si tratta di un episodio isolato e chiedo alle autorità competenti di garantire l'applicazione di sanzioni severe per contrastare tali episodi e fungere da deterrente". Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, con un post sui social interviene sul "caso Vlahovic".