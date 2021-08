Vlahovic, l’Inter non ha abbandonato l’idea. Ci riproverà tra un anno

L'attaccante della Fiorentina era la prima alternativa per l'Inter, ma il prezzo è troppo alto per le casse nerazzurre

Ceduto Lukaku , l'Inter ha valutato alcune opzioni in attacco per prendere il posto del belga. Salvo poi virare su Dzeko e un'altra punta che ancora deve arrivare. Tra le prime ipotesi c'era anche quella di Vlahovic:

Secondo il Corriere della Sera "È stato il primo pensiero dell’Inter una volta ceduto Lukaku: chi meglio del gigante serbo per sostituire Romelu? Solo che la valutazione del centravanti viola è elevatissima, troppo per i nerazzurri: «Un’operazione impossibile», la definiscono coloro i quali sono vicini ai due club. La società di Zhang non ha abbandonato l’idea, l’ha solo riposta in un angolo della memoria con l’intenzione di provarci quando le condizioni finanziarie dell’Inter saranno cambiate, magari tra un anno. Il guaio è che già il 31 agosto Vlahovic potrebbe non essere più a Firenze".