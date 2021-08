Vlahovic, la Fiorentina spara alto. TS: “Ma l’Inter ha due jolly da giocare”

L'attaccante serbo, classe 2000, è l'obiettivo numero uno della dirigenza nerazzurra in caso di cessione di Lukaku

È Dusan Vlahovic l'obiettivo numero uno dell'Inter in caso di cessione di Romelu Lukaku : è quanto scrive Tuttosport, che spiega anche come la Fiorentina valuti parecchio il suo gioiellino classe 2000. I nerazzurri, tuttavia, avrebbero due jolly da giocare per provare ad abbassare le richieste viola:

"La Fiorentina nei mesi scorsi ha respinto sondaggi di diversi club italiani ed europei per il proprio bomber, chiedendo sempre almeno 60 milioni per cederlo. Nelle trattative per il rinnovo le parti stanno parlando anche di inserire una clausola di rescissione da 65-70 milioni. Il prezzo di Vlahovic, dunque, è presto fatto: per sedersi al tavolo con la Fiorentina serviranno almeno 60 milioni, a meno che l’Inter non provi a inserire nell’operazione una contropartita, come il solito Pinamonti (nel mirino del Cagliari e di Empoli, entrambi però impossibilitati a versargli i 2.2 milioni d’ingaggio), o soprattutto Sensi , giocatore che il club viola sta corteggiando da diverse settimane".