Vlahovic: “È stato facile scegliere la Juve, è il club più grande d’Italia. L’obiettivo…”

In casa Juve è il giorno del neo acquisto Vlahovic. Le parole dell'attaccante in conferenza stampa

In casa Juventus è il giorno di Dusan Vlahovic. In conferenza stampa il neo acquisto bianconero si è presentato ai suoi nuovi tifosi. Queste le sue parole: "Per prima cosa voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con me alla Fiorentina: compagni, dirigenti, presidente e allenatori e anche tutta la città di Firenze e tutti i tifosi che mi hanno supportato nel bene nel male. Sono molto emozionato e orgoglioso di essere alla Juventus. La Juve è una società gloriosa e io sono pronto a dare tutto me stesso per la squadra. Ringrazio il Presidente della Juve e tutte le persone che hanno lavorato per portarmi qui".