La squadra di Inzaghi va in vantaggio al 39' grazie alla rete di Maggiore ma resta in inferiorità numerica per il cartellino rosso preso proprio dall'ex Spezia per doppio giallo al 53'. La Juve trova il pareggio al 65' con Iling Junior, il forcing finale produce il gol vittoria di Vlahovic al 91' su cross di Danilo.