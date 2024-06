Al portale ufficiale della Federcalcio serba, Dusan Vlahovic è tornato sulla lotta scudetto vinta alla fine dall'Inter con grande anticipo dopo un percorso incredibile. "La Juventus è uno dei club più grandi del mondo ed è abituata a vincere trofei ogni anno. Per quanto riguarda lo scudetto, fino a febbraio eravamo in corsa con l'Inter, ma alla fine l'Inter ha vinto meritatamente. Non c’è altro da dire, ma questa stagione potrebbe essere un grande trampolino di lancio e un grande incoraggiamento per noi".