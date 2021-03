Vocalelli: “Dybala perfetto per l’Inter. Chiudete gli occhi e immaginate il tridente”

Il giornalista ha parlato dell'Inter e ha indicato quello che potrebbe essere il colpo di mercato perfetto per la squadra di Conte

"Tra gli affari irrealizzabili, per mille motivi, ce n’è uno che - pure - dal punto di vista tecnico sarebbe davvero perfetto. Dybala all’Inter! Già, un trasferimento che magari si sarebbe potuto realizzare qualche anno fa, quando alla Juve interessava Icardi e l’Inter aveva pronta la controproposta. Parlarne ora, insomma, è un’altra cosa, anche perché l’Inter - che pure viaggia spedita verso lo scudetto - si è imposta l’austerità e vuole/deve innanzitutto fare i conti con le esigenze della società. E anche se lo stesso Nedved ha parlato di rinnovi certi per Pirlo e Ronaldo, lasciando invece aperta la porta della cessione per Dybala, un’ipotesi del genere è davvero da fantamercato. Insomma, Dybala all’Inter è un affare - diciamo così - impossibile, che però completerebbe, o meglio arricchirebbe in maniera straordinaria, una squadra difficilmente migliorabile".