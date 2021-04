Vocalelli: “Eriksen passato da corpo estraneo a titolare dell’Inter: Dybala invece…”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli ha confrontato le storie di Eriksen e Dybala

"Erano, nelle previsioni di inizio stagione, le due grandi favorite per lo scudetto. Hanno invece dodici punti di distacco. Tanti, troppi e che si possono riassumere - al di là delle considerazioni generali - nelle fotografie di due grandi protagonisti: Eriksen e Dybala. Non è qui in discussione il valore di uno o dell’altro, non si tratta di mettere sul piatto della bilancia il loro talento, ma è curioso, significativo, come rappresentino anche la stagione - verrebbe da dire la progettualità - delle due contendenti. E non c’entrano i problemi fisici dell’argentino, che solo mercoledì si è riappropriato del suo ruolo in campionato. C’entra la sua integrazione all’interno della Juve, ancora adesso - per silenziosa ammissione delle parti - molto complicata. Ecco qui sta tutta la differenza delle loro storie, che forse anche raccontano il momento di Inter e Juve".