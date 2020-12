Vocalelli: “Inter-Napoli non vale solo tre punti. Tra i nerazzurri può essere la gara di…”

Alessandro Vocalelli, nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport di oggi, si è soffermato sulle sfide del turno infrasettimanale. Questa la riflessione su Inter-Napoli che vale tantissimo per entrambe le squadre: “Oltre a tre punti fondamentali, mette in palio tra Conte e Gattuso la possibilità di dare una svolta importante al loro cammino. Un cammino, in campionato, pieno di gol, visto che si affrontano i due attacchi migliori. 29 reti per l’Inter, 26 per il Napoli. La risposta migliore a chi poteva magari immaginare che due grandissimi centrocampisti del passato, due mediani per dirla con il gergo di una volta, si specchiassero nel nuovo ruolo di allenatore, pensando soprattutto a coprirsi”.

Sarà battaglia però tra due filosofie diverse di calcio: “Conte prova spesso ad abbattere a spallate il muro avversario. Mentre Gattuso cerca piuttosto i ricami di Insigne, Mertens, Lozano. È lì davanti – e per una volta non a centrocampo, dove naturalmente c’è il cuore della partita – che si deciderà il destino delle due squadre. E se dalla parte napoletana è difficile scegliere, per le caratteristiche come dicevamo di agilità di molti protagonisti, da parte nerazzurra mai come stavolta potrebbe essere la gara di Lautaro. Rapido e capace di sbucare all’improvviso da un ciuffo d’erba: un potenziale grande problema per Koulibaly e Manolas”.