Vocalelli: “Conte? Marotta non si è perso d’animo. Inzaghi prototipo dell’anti-personaggio”

Del cambio in panchina dell'Inter e della scelta di puntare su Inzaghi per sostituire l'uscente Conte ha parlato il giornalista

"Marotta ci era già passato, quando Conte - era il 2014 - annunciò a sorpresa di voler lasciare la Juve. Divergenze sul mercato, il famoso ristorante in cui non si può mangiare con dieci euro, insomma l’idea che un ciclo fosse finito e non si potesse continuare a tenere alta l’asticella. Marotta, come detto, non si perse d’animo e dopo poche ore aveva già scelto il sostituto: Massimiliano Allegri. Neppure stavolta Marotta si è perso d’animo. Si è guardato intorno e, pur avendo la possibilità di scegliere e dovendo anche dribblare tante autocandidature, nel giro di poche ore si è indirizzato su Simone Inzaghi, strappandolo alla Lazio. E se Allegri, sostituendo Conte, poteva vantare un curriculum più completo e ricco, Inzaghi ha però tutto per confortare la scelta nerazzurra. Non solo per cinque anni comunque di successi con la Lazio - perché vincere due Supercoppe e una Coppa Italia, conquistare un posto in Champions e raggiungere gli ottavi è un curriculum di tutto rispetto - ma anche e soprattutto per quel suo profilo perfettamente in linea con le aspettative".