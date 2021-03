Vocalelli: “Gol di Lautaro dovrebbe essere materia di studio. Si può chiedere…”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli tesse le lodi del Toro Lautaro Martinez

Gianni Pampinella

Un rigore procurato e un gol da grande attaccante. L'Inter si gode un Lautaro Martinez in formato super, assoluto protagonista nell'importante vittoria dei nerazzurri contro il Torino. Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli tesse le lodi del Toro: "Celebriamo sempre i gol più spettacolari. Tra questi rientra il gol di Lautaro Martinez contro il Torino, che dovrebbe essere invece materia di studio. Perché è un concentrato di tutte le qualità che deve avere un calciatore, in questi casi un attaccante. L’ intelligenza, la forza fisica, l’elasticità, la tecnica".

"Lautaro è davvero - anche in un mercato completamente rivoluzionato e rivisitato dal Covid - un giocatore… senza prezzo. La valutazione di un grande giocatore di appena 23 anni che in pochi secondi - su quel gol che ha spalancato all’Inter la strada della vittoria - ha confermato di avere tutte le qualità indispensabili: intelligenza, forza fisica, elasticità e qualità. Si può chiedere di più a un attaccante?".

(Gazzetta dello Sport)

16 marzo 2021 (modifica il 16 marzo 2021 | 19:31) © RIPRODUZIONE RISERVATA

[an error occurred while processing this directive]