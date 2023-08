Vocalelli: “Giro attaccanti? Il vero affare lo ha fatto l’Inter con Lautaro”

In copertina - ma soltanto per la lungimiranza dell’Inter - non c’è invece quasi mai Lautaro Martinez, che è sicuramente tra i più forti in assoluto e - parere strettamente personale - sicuramente il più eclettico tra tutti quelli in circolazione. Che, come detto, non rientra nel giro delle trattative, non scatena appetiti e pettegolezzi soltanto perché ha firmato con il club e con i compagni un patto d’acciaio, legandosi con largo anticipo al nerazzurro fino al 2026 e ricevendo - a fronte di questa rinnovata fedeltà - anche la fascia di capitano. Un riconoscimento tutt’altro che simbolico, perché in un calcio sempre più incerto - e in qualche modo avventuroso - ha un grande valore (fortunatamente non soltanto economico) porsi come leader, guida, riferimento di un intero gruppo.