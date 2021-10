Vocalelli: “Mourinho? Ecco in cosa deve migliorare la sua Roma: Jose deve…”

Le parole del giornalista: "Il primo compito di Mourinho è di proteggere la difesa perché poi lo dimostra il Napoli che ha preso pochi gol ed è prima"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Vocalelli, giornalista, ha parlato così del momento della Roma di Jose Mourinho: "Dove Mou deve lavorare per migliorare? La Roma già individualmente non è di alto livello e se poi non la protegge abbastanza moltiplica le sue lacune. Il primo compito di Mourinho è di proteggere la difesa perché poi lo dimostra il Napoli che ha preso pochi gol ed è prima in classifica. La Roma rischia troppo in relazione alla qualità individuale".