Vocalelli: “Negli stadi riaperti torna il razzismo. Serve una rivoluzione culturale”

Il giornalista condanna gli insulti razzisti rinvolti a Koulibaly e sottolinea la necessità di attuare una rivoluzione culturale per debellare il razzismo negli stadi

Gli insulti razzisti rivolti a Kalidou Koulibaly nel corso di Fiorentina-Napoli, hanno riacceso i fari su un fenomeno che in Italia fatica a essere debellato, quello del razzismo. Dalle colonne della Gazzetta dello Sport , Alessandro Vocalelli scrive: "Il rischio, davvero, è di tornare esattamente indietro di trent’anni. Già, perché trent’anni fa in Italia ci fu, per la prima volta, un’interrogazione parlamentare su un tema preciso: il razzismo nel calcio. Ma anche perché sedici anni fa, era il 2005 - con un coraggio pari all’esasperazione che stava provando - il terzino Zoro si fermò, prese il pallone, lo consegnò all’arbitro e si diresse verso lo spogliatoio".

"Non ne poteva più di “buu” e ululati. Poi ne sono successe tante altre, da Kessie a Lukaku, da Balotelli… a una storia che è ricominciata, con gli stadi riaperti. Già, perché rimpiangere gli impianti chiusi solo per non darla vinta a quelli che hanno fatto infuriare Koulibaly e qualche giorno fa Maignan, vorrebbe dire (davvero) arrendersi all’imbecillità. No, gli stadi aperti sono il segno della vita che ricomincia, di tutti quelli che amano lo sport e il calcio, ma non è nemmeno più tollerabile che si riparta esattamente come trent’anni fa".