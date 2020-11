Vocalelli: “Rinnovi, ci vuole un taglio alle esagerazioni del passato. Per chi come Lautaro o…”

Il tema del giorno affrontato da Alessandro Vocalelli sulle pagine della Gazzetta dello Sport, è quello relativo ai rinnovi di contratto dei giocatori. È importante l’effetto della pandemia sui conti dei club, ecco perché per il giornalista bisogna dare un taglio alle esagerazioni del passato. “Il mancato introito dai biglietti da stadio, gli effetti sul marketing, la freddezza degli sponsor, una gestione sempre sul filo del rasoio per gli incassi dei diritti televisivi: il grido d’allarme si è già fatto sentire, perché i problemi economici si sono fatti con il Covid ancora più palpabili. In questo quadro, di cui solo un irresponsabile potrebbe non tener conto, sono cominciate le grandi manovre per i rinnovi di giocatori da copertina”.

“Indipendentemente, verrebbe da dire, dall’anno di scadenza. Perché ci si mette al tavolino con Donnarumma, con Dybala, con Lautaro Martinez, e – verrebbe da dire – non è mai troppo… presto. Non è presto naturalmente per chi andrà in scadenza a giugno e addirittura potrebbe già accordarsi con un nuovo club tra due mesi, nella prossima finestra di gennaio; ma non è presto neanche per chi come Dybala potrebbe liberarsi nel 2022 o addirittura nel 2023 come Lautaro Martinez”.