Vocalelli: “Roma? Rischia molto dietro. Non vedo ancora nulla di Mourinho”

Le parole del giornalista: "Alla vittoria della Roma con il Trabzonspor do appena la sufficienza, un 6. Avversario non all'altezza"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Vocalelli, giornalista, ha parlato così dei progressi della Roma di Jose Mourinho: "Alla vittoria della Roma con il Trabzonspor do appena la sufficienza, un 6. Avversario non all'altezza, la Roma vedo che rischia ancora qualcosa dietro ed ha difficoltà in attacco, lacune migliorabili. Manca un ragionatore in mezzo al campo, ma questo lo sa la società prima di me. Io ancora non vedo nulla di Mourinho..."