EDICOLA CDS – La Lazio apre la volata di Natale. La lotta scudetto entra nel vivo

Una lunga volta, fino a Natale, per dire qualcosa in più su un campionato sempre più appassionante. Quattro giornate in 12 giornate, con le squadre a caccia del Milan capolista. Titola il quotidiano sulla lotta scudetto: “La Lazio apre la volata di Natale. La lotta scudetto entra nel vivo: quattro giornate in 12 giorni. Tutti a caccia del Milan in fuga: oggi Immobile contro il Verona, ma la più vicina è l’Inter bocciata in Europa. Napoli e Roma pronte al decollo, Juve da verificare“.

(Fonte: Corriere dello Sport)