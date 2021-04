Voller: “Superlega? Il calcio ha rischiato di morire. Ora si faccia fuori chi…”

Le parole del direttore esecutivo del Bayer Leverkusen: "Meno male che l'operazione Superlega è saltata. Sarebbe stata una follia"

«Di morire. Colpa di un'iniziativa criminale che sarebbe stata utile solo a quelle società che vogliono vedere aumentare i ricavi per fare altri debiti. Lo sanno e lo vedono tutti quali sono i loro obiettivi. Loro avrebbero continuato a spendere come hanno fatto in questi anni. Alzando il monte ingaggi e creando disparità con gli altri club, a livello nazionale ed europeo. Pensano da sempre ai loro interessi e non a quelli del calcio".