Volpi: “Tanti infortuni nel calcio italiano? Si gioca troppo. Cambiato il modo…”

Il medico dell'Inter ha parlato dei tanti infortuni del calcio italiano e non solo e si è soffermato sugli investimenti sulla medicina dello sport

Vuol dire avere più partite quindi più giocatori che vanno in Nazionale. Sta cambiando il modo di gestire il calcio, da sette giorni a sette giorni oggi siamo passati al calcio ogni tre giorni, tutte le squadre, non solo quelle di livello.

Meriti sono ovviamente della parte tecnica e dei preparatori e dei dirigenti che hanno scelto giocatori con determinate caratteristiche. Oggi si investe di più sulla parte medica ma tutte le squadre dovrebbero investire qualcosa in più, questo porterebbe punti in più in classifica, con un medico in più, attrezzature in più. Il messaggio che deve passare è questo. I rimedi sono che anche noi medici dobbiamo cambiare un attimo, adattarci ad un nuovo calcio, devono cambiare e adeguarsi preparatori e allenatori. I preparatori italiani sono i migliori, bisogna adattarsi a questo nuovo calcio.