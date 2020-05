Dott. Volpi: “5 sostituzioni? Migliorano salute dei giocatori e spettacolo del gioco”

Piero Volpi, responsabile medico dell’Inter, ha commentato la decisione dell’Ifab di variare il numero delle sostituzioni consentite all’interno della stessa partita, portandole da 3 a 5: “Basti pensare che un giocatore di calcio inglese corre il rischio di incorrere in un infortunio circa mille volte di più rispetto a un lavoratore nell’ambito industriale. Inoltre il rischio di farsi male sembra aumentare in relazione all’innalzamento del gioco. E appare chiaro che la massima incidenza di infortuni sia concentrata in momenti della gara in cui l’effetto-fatica può interferire negativamente con le capacità tecnico coordinative e con le scelte decisionali“.

Quattro gli obiettivi indicati dal dott. Volpi: “Diminuire i rischi; contrastare l’effetto fatica; preservare la spettacolarità del gioco; arginare l’inquietante ipermedicalizzazione dovuta all’abuso degli antinfiammatori“.

(Corriere della Sera)