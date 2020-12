Tracollo Juve, Tuttosport la prende bene: “Arbitro La Penna voto 2. Eccellente in…”

Una serata amara per la Juventus di Andrea Pirlo, che cade per la prima volta in campionato in casa contro la Fiorentina. In molti hanno però affibbiato all’arbitro Federico La Penna i motivi della sconfitta dei bianconeri, accusandolo di aver mancato due rigori per la squadra di casa e di non aver espulso Borja Valero nel secondo tempo. E’ di quest’avviso anche Tuttosport, che ha addirittura giudicato con un 2 la prestazione del direttore di gara: “Eccellente avvio: il fischio d’inizio è in orario. Da lì in poi non ne azzecca più una, eccetto il rosso a Cuadrado“.