Il CorSport promuove il mercato dell’Inter: “I tre acquisti non saranno ‘mezzo Real Madrid’ ma…”

Si è chiuso da poche ore il calciomercato invernale 2020 che ha visto l’Inter grande protagonista. I nerazzurri hanno chiuso per Eriksen, Young e Moses e hanno ceduto Politano, Lazaro e Gabigol, ottenendo un giudizio positivo da tifosi e addetti ai lavori: “Quando si dice che a gennaio non si trovano buoni giocatori… Probabilmente accade perché non si vuole spendere, o perché non si hanno idee. L’Inter ha comprato tre titolari da inserire in una squadra in lotta per lo scudetto. Ora, non saranno “mezzo Real Madrid”, ma Young è più forte di Biraghi, Moses è un pallino di Conte (e migliora il livello di Lazaro) ed Eriksen è il giocatore di maggior talento dell’Inter, il miglior acquisto in assoluto di questo mercato con Ibrahimovic. Un piccolo neo è la mancanza di un altro centravanti di peso, non a caso ha cercato Giroud”, scrive oggi il Corriere dello Sport che conferisce un 8 al lavoro fatto dai dirigenti nerazzurri.