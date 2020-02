Ludogorets-Inter, Lautaro ammonito: era diffidato, salterà il ritorno a San Siro

Un’ammonizione evitabile, che lo costringerà a saltare la sfida di ritorno. Lautaro Martinez non ci sarà a San Siro per la gara tra Inter e Ludogorets per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

Nel corso del 22° minuto del primo tempo della partita d’andata, infatti, l’attaccante argentino si è reso di una scivolata in pressing offensivo che gli è costata il cartellino giallo. Diffidato, Lautaro non ci sarà il 27 febbraio prossimo. Sperando che i nerazzurri riescano già in Bulgaria a indirizzare il discorso qualificazione.

E chissà che questa notizia non possa nascondere un risvolto positivo, dato che Lautaro potrà presentarsi maggiormente fresco al grande appuntamento del 1° marzo dall’Allianz Stadium nella sfida scudetto contro la Juventus…