Pres. Crotone: “Mulattieri può diventare un top. Inter? Speriamo di chiudere altri affari”

Intervistato da Crotone TV, Raffaele Vrenna, presidente del club rossoblù, ha espresso la sua soddisfazione per l'arrivo in Calabria di Samuele Mulattieri in prestito dall'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

"Un rinforzo importante, è un ragazzo che seguivamo da un po'. Per fortuna siamo riusciti a superare la concorrenza e a portarlo a Crotone. In attacco cercavamo un rinforzo e abbiamo visto in lui l'uomo giusto per il modulo del nostro allenatore. Speriamo possa ripetere qui a Crotone le prestazioni con il Volendam. E' un giocatore che ha la possibilità in futuro di militare in squadre importanti. La collaborazione con l'Inter? Abbiamo iniziato noi cedendo Cordaz, ora loro hanno ricambiato con Mulattieri. Speriamo di fare qualche altra operazione. E' una società importante. Speriamo di portare qui qualcun altro per la felicità dei tifosi interisti qui a Crotone".