Crotone, Vrenna: “Vogliamo finire in modo dignitoso. Speriamo di tornare in A”

Il presidente del club rossoblù ha parlato a Skysport prima della sfida contro l'Inter

Il presidente del Crotone, Raffaele Vrenna, ha parlato prima della partita della squadra di Cosmi contro l'Inter. Queste le parole del massimo dirigente rossoblù sul ritorno in Serie B e la speranza di ritornare presto in Serie A: «Ormai siamo una realtà nel mondo del calcio, siamo una realtà consolidata anche se siamo una città piccola e vogliamo tornare in Serie A prima possibile».