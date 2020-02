De Vrij per la prima volta all’Olimpico da avversario: sfida contro il suo erede Acerbi

L’Inter di Antonio Conte, dopo il ko in Coppa Italia contro il Napoli, torna in clima campionato con la sfida al vertice contro la Lazio. Il Messaggero presenta la gara dell’Olimpico attraverso il duello a distanza tra Stefan de Vrij e Francesco Acerbi: “Il fedele Francesco contro il traditore Stefan. E’ questo il duello centrale della partita di domani sera. L’olandese torna all’Olimpico da avversario dopo due anni. Finora il duello l’aveva sempre visto dalla tribuna o dalla panchina. Stavolta no, sarà in campo. Il suo fallo da rigore strappo la Champions alla Lazio. Una pugnalata al cuore dei tifosi pazzi per lui. Un tradimento nel tradimento. Da promesso nerazzurro servì un cioccolatino al veleno a quella che ormai era la sua ex“.

PASSATO E PRESENTE – “Le ferite del passato curate grazie a San Francesco. Acerbi è arrivato alla Lazio l’estate dopo il tradimento. E’ arrivato in punta di piedi ma grazie al suo carisma e al suo essere sempre presente ha ricominciato a far battere il cuore biancoceleste. Toglieteci tutto ma non il nostro Acerbi è lo slogan più diffuso. Fortemente voluto da Inzaghi, l’ex Sassuolo ha dimostrato al mondo ma anche a se stesso di essere un grande giocatore. Uno da Nazionale“.