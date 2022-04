Verona, Tudor in conferenza: “Inter ‘full gas’. Non sono contento di niente”

Le parole del tecnico dell'Hellas dopo la gara di questo pomeriggio raccolte da Fcinter1908.it

"Nel primo tempo l'Inter ha dominato, poi voglio rivedere la partita per capire se andavano così forte loro, perché sicuramente è così, o se ci abbiamo messo del nostro. Nel primo tempo hanno spinto tanto, meno nella ripresa ma noi non abbiamo approfittato delle nostre occasioni. Non sono contento di niente, ma loro sono entrati 'full gas' nel primo tempo e noi con quei giocatori facciamo fatica. Scudetto? Sono pari a questo punti, tutte e tre forti e meritano di vincere per la stagione che stanno facendo. Purtroppo ne vincerà una sola, ma ciò non toglie nulla alle altre. Stanno facendo un campionato straordinario. Consigli? Il mio lavoro è allenare il Verona, posso solo dire che faccio il tifo per il calcio italiano ed è bello vedere tre squadre alla pari".