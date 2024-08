UFFICIALE – Manchester United, Wan Bissaka ceduto al West Ham

"È stato facile per me accettare la proposta del West Ham: sono emozionato e felice di essere qui. È una sensazione fantastica tornare a Londra e sono entusiasta di ciò che accadrà. Sono nato qui, quindi conosco bene Londra e questo gioca un ruolo importante nella mia vita, quindi tornare a vivere in questa città significa molto per me. Sono felice di essere qui, grato per la calorosa accoglienza, sono entusiasta di giocare per il Club e darò il massimo. Non vedo l’ora di scendere in campo, conoscere i giocatori e ripartire da lì. Vedo una squadra unita, che vuole vincere e un gruppo che si sostiene a vicenda nella buona e nella cattiva sorte, quindi sono felice di farne parte", ha detto l'esterno inglese.