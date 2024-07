Gli agenti lo hanno proposto e hanno ipotizzato anche uno scambio con Denzel Dumfries, ma al momento l’Inter ha altre priorità e inoltre proprio l’olandese è vicino a rinnovare. Per questo, per ora, Wan Bissaka resta un nome sullo sfondo per i nerazzurri. La sensazione è che il suo file possa essere riaperto dai dirigenti per la nuova stagione, quando potrà arrivare a zero, più che in questa finestra di mercato.