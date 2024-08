Sky – Inter, per Zielinski oggi corsa a parte sul campo: salta il Genoa

Niente Genoa per Piotr Zielinski secondo Sky Sport: oggi ha lavorato a parte sul campo, ma non è ancora pronto

Niente Genoa per Piotr Zielinski secondo Sky Sport. Oggi il centrocampista dell'Inter ha lavorato a parte sul campo, sta superando il problema muscolare accusato nel precampionato, ma non è ancora pronto.

Non è ancora pienamente recuperato, seppur il rientro sia vicino e infatti il polacco ha già ripreso a lavorare sul campo. Niente esordio in campionato per l'ex Napoli, che ha nel mirino la sfida contro il Lecce in programma per la 2ª giornata.