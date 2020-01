Wanda dice addio a Tiki Taka? Arriva una novità inaspettata. Lei rivela: “Per ora…”

Wanda Nara può davvero dire addio a Tiki Taka? La domanda affolla siti e testate in questi giorni, anche alla luce della prossima partecipazione della moglie e agente di Mauro Icardi al GF Vip in qualità di opinionista. La presenza della showgirl argentina nel programma condotto da Pierluigi Pardo ha sempre fatto molto discutere. Soprattutto nei mesi scorsi, nel pieno caos del caso Icardi, che ha investito il club nerazzurro come un ciclone dopo la decisione, da parte della società, di revocargli la fascia da capitano.

Sull’argomento, Wanda ha detto: “Non l’ho lasciato (Tiki Taka, ndr), ma ora è impossibile fare entrambe le cose“. Insomma, se non è un addio, almeno per il momento si tratta di un momento di pausa. In attesa dei prossimi sviluppi.

(Fonte: gazzetta.it)