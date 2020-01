Wanda: “Io al GF Vip? Mauro era molto felice. Non ho ancora scelto dove vivremo perché…”

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha raccontato al settimanale Vero come è nata l’idea di partecipare al Grande Fratello Vip nella veste di opinionista: “Con un piccolo spavento. Un giorno, infatti, quando ho visto sul display del mio telefonino la chiamata di Alfonso Signorini, la prima cosa che ho pensato, essendo lui anche il direttore di un giornale, è stata: “Mamma mia, chissà cosa avrà scoperto!”. In realtà Alfonso aveva in serbo ben altro per me, visto che senza troppi giri di parole mi ha chiesto di entrare nel cast del reality nelle vesti di opinionista. Sono convinta che grazie al GF Vip potrò finalmente mostrare la mia vera personalità. A Tiki Taka, trasmissione sportiva, per esempio, ho potuto affrontare soltanto temi legati al calcio. Ma io non conosco soltanto il mondo del calcio, al contrario, credo di poter dire la mia su svariati argomenti. Come spesso mi capitava di fare nella mia Argentina, dove mi invitavano anche in trasmissioni che non erano incentrate sullo sport. Lì mi proponevano persino delle telenovelas. Se a Capodanno ho parlato con Ilary Blasi del GF Vip? No, in quell’occasione non abbiamo parlato né della trasmissione e neanche di calcio. Abbiamo preferito goderci la serata, parlando dei nostri figli e di altre cose di questo tipo. Per quanto riguarda i consigli, so di poter contare su Alfonso: ogni volta che ho un dubbio, lo chiamo e lui è sempre tanto disponibile”.

Manager di se stessa e di Mauro: “Sì, sono manager anche di me stessa e per il coinvolgimento al GF Vip ho fatto tutto da sola. Ammetto però che forse sono più brava quando si tratta di gestire gli interessi degli altri che i miei. Cosa mi ha detto Mauro della mia partecipazione al GF? Ha accolto la notizia con grande gioia. Essendo anche un grande fan del reality show, sono sicura che cercherà di seguirci quando potrà. Anche i miei bambini sono contenti e fanno il tifo per la mamma”.

Futuro: “Non ho scelto in quale città vivere in pianta stabile. Per un motivo molto semplice: la vita mi ha ampiamente insegnato che non ha senso fare piani a lunga scadenza quando si fa un lavoro che è sempre pronto a riservare sorprese. E poi, anche io, per natura, adoro prendere al volo i cambiamenti e non sono certo il tipo che ama dormire sugli allori. All’inizio della mia carriera, per esempio, quando stavo ottenendo un grandissimo successo come modella in Argentina, ho spiazzato tutti. Lasciando tutto, per amore, proprio all’apice del successo”.

Le critiche: “Le critiche, per me, non sono mai state un problema. Questo perché alla base di esse c’è invidia gratuita”.

