Guai per Wanda e Icardi, denunciati in Argentina per presunto “riciclaggio di denaro”

In Argentina le attività di Mauro Icardi e Wanda Nara sono finite nel mirino del fisco

Guai per Wanda Nara e Mauro Icardi. La loro società, la World Marketing Football Srl, è finita nel mirino del fisco in Argentina per presunti reati di "riciclaggio di denaro", "violenza istituzionale" e "corruzione strutturale". La denuncia sarebbe stata depositata da Fernando Miguez, titolare della Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina. Nel documento si parla della società Work Marketing Football SRL che non comprenderebbe solamente i soldi provenienti dagli affari di Mauro Icardi ma anche i fondi provenienti “dalla pubblicità e dalle attività connesse, come la commercializzazione di articoli di cosmetici, le altre attività di realizzazione di capi con diversi marchi legati alla coppia denunciata, ad esempio, con il marchio WANDA e/o W cosmetic”. Riciclaggio ma anche ipotesi di un'evasione fiscale aggravata sono le accuse delle quali stanno riferendo i media argentini. La coppia, in un un modo o nell'altro, è sempre nell'occhio del ciclone.