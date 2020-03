Wanda Nara, messaggio ai giovani: “State a casa, pensiamo ai nonni. Sono bene prezioso”

Dedicato a tutti i nonnini. Come quello che i suoi figli avevano incontrato durante le scorse vacanze sul lago di Como e che li aveva aiutati ad attraversare il pontile. Wanda Nara manda un messaggio soprattutto ai più giovani, dal suo profilo Instagram. “Ragazze e ragazzi in questo periodo è fondamentale restare a casa, facciamolo soprattutto per i nostri nonni. Se a loro avessero chiesto di restare a casa per il bene dei loro nipoti lo avrebbero fatto sicuramente senza dubbi…I nonni sono un bene molto prezioso per tutti noi. Restiamo uniti e restiamo a casa! Insieme ce la faremo Forza Italia”, ha scritto la show-girl argentina. La moglie di Icardi, attaccante del PSG in prestito dall’Inter, è partita con i cinque figli per Parigi.