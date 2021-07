Wanda Nara e Icardi dimenticano l’Inter: figli iscritti al Milan Camp

I tifosi dell'Inter hanno ormai definitivamente dimenticato Mauro Icardi, soprattutto a causa di alcuni comportamenti. E anche lui e Wanda hanno fatto lo stesso

I tifosi dell'Inter hanno ormai definitivamente dimenticato Mauro Icardi, soprattutto a causa di alcuni comportamenti nella sua ultima stagione in nerazzurro. Ma anche il centravanti e la moglie Wanda Nara non ci hanno messo molto a dimenticare i colori della Beneamata, con un'ulteriore conferma social: i due hanno infatti iscritto i figli di lei Valentino, Costantino e Benedicto al Milan Camp, campus estivo dei rivali rossoneri. "La mamma più orgogliosa: un portiere, un bomber e un difensore, ho tutto", ha scritto Wanda su Instagram. Chissà come reagiranno i tifosi dell'Inter, se con indifferenza o con un briciolo di rabbia.