Wanda Nara: “Netflix e Hbo vogliono fare una serie su di me. Aggiungerei dettagli piccanti”

«Se il racconto della mia vita dovesse iniziare dalla mia infanzia, servirebbe un’altra pandemia per vederla. Ci sarebbero molti capitoli e molti personaggi». Wanda Nara ha confessato che sia Netflix che il canale statunitense della Warner, Hbo, gli hanno chiesto di fare una serie sulla sua vita.

La moglie di Icardi, attaccante del PSG ed ex nerazzurro, ci scherza su, sottolineando che ci sono talmente tante cose da dire su di lei che si cominciasse a raccontare dall’inizio, sarebbe una serie molto lunga. «Nelle prossime settimane dovremmo iniziare a scrivere, è una questione lunga e credo potrebbe essere un ottimo lavoro. Aggiungerei pepe alle varie situazioni perché molti credono di sapere tutto su di me, ma giuro che ci sono ancora molti aspetti hot che non sono stati ancora divulgati». Ha aggiunto che una piccola parte della storia sarebbe ambientata in Argentina e che la stragrande maggioranza del racconto avrebbe come sfondo l’Europa dal momento che è lì che vive ormai da anni. «Chi interpreterebbe Maxi Lopez? Non chiedermi chi potrebbe farlo. Perché ancora non riesco a immaginarlo», ha risposto.