I soliti segnali di Wanda Nara? Dopo la nostalgia dell’Inter arriva il presente

Nei giorni scorsi aveva pubblicato una serie di foto di ricordi nerazzurri. Quelli del marito e della sua famiglia che all’Inter sono stati legati per anni prima della bufera scoppiata un anno fa. Poi è arrivato il prestito di Icardi al PSG e Wanda Nara in Italia si è vista solo per il Grande Fratello. È arrivato il momento del riscatto da parte del club parigino ed è passata la nostalgia. C’è il presente a cui pensare e dai social della moglie del giocatore arrivano questa volta le foto che la immortalano insieme ai figli a Parigi. Dove torneranno quando Maurito riprenderà ad allenarsi in vista della Champions e questa volta da giocatore del PSG perché Leonardo ha trovato l’accordo con Marotta.