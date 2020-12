Wanda: “Covid? Non solo Mauro, anche noi. Tristezza per Maradona. In futuro mio marito…”

“Mauro positivo al Covid? Sì, ci siamo ammalati tutti. I primi ad essere contagiati furono mio suocero e Mauro. Non ho mai smesso di dormire con lui quindi ho immaginato di averlo preso ma, quando mi hanno fatto il tampone sono risultata negativa. I giorni passavano e mi sentivo un po’ strana, molto stanca… Ho chiesto un altro tampone ed è risultato nuovamente negativo. Finché un giorno ho perso il mio senso dell’olfatto. E lì ovviamente ero positiva. Perdere l’olfatto è una sensazione super strana. Per il resto è stata una cosa tranquilla: solo stanchezza e mal di testa. Rispetto ad altre persone che hanno avuto un periodo così difficile, il nostro è stato una benedizione”. Wanda Nara si è raccontata in una lunga intervista in Argentina. La modella e agente di Mauro Icardi ha approfittato del viaggio per abbracciare la famiglia (la sorella Zaira, la mamma e il suo nipotino nato da poco), ma anche per qualche shooting fotografico.

Wanda, arredatrice di interni: “Sono contenta della mia casa, non lo nego. Quando mi sono trasferita dall’Italia ho chiesto ad una persona di fiducia di trovarmi un posto dove vivere a Parigi e gli ho dato solo due indicazioni: volevo qualcosa di molto parigino – non volevo un appartamento moderno e minimalista – e avevo bisogno di una casa molto confortevole perché sapevo che avremmo trascorso molto tempo al suo interno. Ho ottenuto esattamente quello che volevo. Se era già arredata? No! Mi occupo sempre personalmente dell’arredamento. L’ho fatto a Milano, nella mia casa sul Lago di Como e ora a Parigi. Ho una vocazione come interior designer (ride). Vorrei potermi occupare del mio appartamento a Buenos Aires ma, vengo così raramente, che dovrò delegarlo. Ho già chiesto su Instagram di consigliarmi architetti!“

Critiche per ritocchi di chirurgia estetica: “Non lo so … È tutto così strano. Sono passati 11 anni da quando ho iniziato a dedicarmi ad avere figli e tutti sanno che, per avere un intervento di chirurgia estetica, sono necessarie molte cure che è impossibile con tanti bambini e soprattutto con i bambini piccoli. L’altro giorno invece ho caricato delle foto mie, di quando avevo l’età di Francesca, e lì puoi notare che aveva lo stesso naso di adesso. Ma ti chiarisco una cosa: non ho nulla contro gli interventi chirurgici. Se domani noto che sono piena di rughe e voglio fare un lifting, vado a farlo. Quale sarebbe il problema nel voler avere un bell’aspetto? Non è quello che vogliamo tutti?”

Photoshop? “Questa è un’altra ossessione di alcune persone. Photoshop è uno strumento che tutti abbiamo a portata di mano perché chiariamo: non è un oggetto di lusso irraggiungibile. Se hai voglia di ritoccare una foto per sembrare un po’ meglio… Cosa c’è che non va? È un crimine?”