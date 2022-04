Weah: “Lukaku mi piace, è impressionante. Ma il Chelsea non è la squadra per lui”

George Weah, ex attaccante del Milan e oggi presidente della Liberia, ha commentato anche le difficoltà che Lukaku sta affrontando al Chelsea

Intervistato da calciomercato.com, George Weah, ex attaccante del Milan e oggi presidente della Liberia, ha commentato anche le difficoltà che Romelu Lukaku sta affrontando al Chelsea:

"Lukaku è un giocatore molto forte, mi piace molto. Al Chelsea non è andato bene perché ha trovato un altro tipo di calcio, non adatto alle sue caratteristiche. Hanno sbagliato ad acquistarlo, se non pensavano di farlo giocare sfruttando la sua velocità e la sua forza, che sono impressionanti".