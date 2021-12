Chelsea perde, Di Canio: “È stato un problema mettere Lukaku. Perché ha un limite”

L'opinionista di Skysport ha commentato la sconfitta in Premier League della formazione guidata da Tuchel

«All'inizio del secondo tempo, dobbiamo capire perché, sostituzione di Havertz con Lukaku e la squadra non ha trovato più riferimenti. Paradossalmente dato che lui è un riferimento perché se metti un colosso lì... Ma non te lo puoi permettere in Inghilterra perché i tre centrali del West Ham sono altissimi, ti toccano, ti spingono, ti muovono. Se non ti sai muovere negli spazi stretti fai fatica. E il belga, questa è una deficienza che ha, enorme. Per il Chelsea è stato un problema mettere Romelu, sembra paradossale ma è la realtà. Lukaku è importante su alcuni aspetti ma in Premier è un altro calcio, ti devi saper muovere nello stretto. Questo non lo è fatto e nel secondo tempo il Chelsea è sparito dal campo, il West Ham ha preso fiducia e ha stravinto la partita".