Wijnaldum: “Io via dal Liverpool perché tanti tifosi mi incolpavano ingiustamente sui social”

Intervistato da The Times, Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese del PSG accostato anche all'Inter, è tornato sull'addio al Liverpool

"Ogni giorno ho dato tutto. Il Liverpool ha significato molto per me, ma ci sono stati momenti in cui non ho sentito apprezzamento e affetto, soprattutto negli ultimi due anni. Non sto parlando dei miei compagni di squadra o di altre persone del club. Loro amato il mio lavoro. I tifosi allo stadio e i tifosi sui social media sono due gruppi diversi. È stato fantastico allo stadio. Tuttavia, quando abbiamo perso, sono sempre stato accusato sui social, soprattutto negli ultimi tempi. La gente diceva che mi sarebbe piaciuto andarmene, il che non era vero. Vorrei che tutti capissero cosa stavo facendo per essere in forma e giocare ogni partita. Purtroppo non è stato così".