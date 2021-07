Inter, svolta Vidal? “Via anche a zero. Lui apre all’addio ma pone una condizione”

L'addio, anche a parametro zero, è un'ipotesi sempre più concreta per Arturo Vidal. Il punto sul suo futuro

L'addio, anche a parametro zero, è un'ipotesi sempre più concreta per Arturo Vidal. Il cileno percepisce infatti uno stipendio di 6,5 milioni di euro, ingaggio che l'Inter ritiene troppo elevato per gli attuali parametri del club e per il rendimento avuto dal calciatore nella scorsa stagione. Ecco perché prende corpo l'idea di un ritorno in Sudamerica, dove Boca Juniors e Flamengo sarebbero disposti ad accoglierlo:

"L’Inter, come è ormai noto, deve realizzare il fatidico taglio del 20% sugli ingaggi e, con i suoi circa 6,5 milioni, Vidal è uno di quei giocatori che hanno uno stipendio elevato. Per questo l’Inter deve cederlo, anche a costo di liberarlo a zero. Lui, però, vorrebbe restare e giocarsi le sue chances e non accetterà offerte troppo inferiori rispetto a quanto percepisce in nerazzurro (...). Nelle ultime ore, il nome di Arturo Vidal ha trovato una discreta risonanza in Sudamerica. In Argentina si parla di un interessamento del Boca (...). Il club che però ha più probabilità di convincerlo è il Flamengo, che sta cercando il sostituto di Gerson. Potrebbe essere proprio il Fla la soluzione ideale, per appeal, capacità economica e ambizioni", si legge su calciomercato.com.