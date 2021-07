Wijnaldum: “Psg, mercato fantastico. Sarà difficile, già dicono che vinceremo tutto”

Le parole del centrocampista olandese: "Non sarà facile perché tutti vogliono batterci considerati i giocatori che abbiamo in questa squadra"

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Georginio Wijnaldum, nuovo centrocampista del Paris Saint-Germain, ha parlato così del mercato faraonico operato sin qui dal club francese: "Sono stato il primo degli acquisti e già pensavo di arrivare in un'ottima squadra perché è quello che hanno dimostrato nelle ultime stagioni. Ma con questi altri rinforzi, è davvero fantastico. C'è anche un test per noi: dobbiamo fare in modo che tutti questi buoni giocatori formino una squadra. Sarà la parte più difficile, soprattutto con le persone che già dicono che vinceremo tutto. Non sarà facile perché tutti vogliono batterci considerati i giocatori che abbiamo in questa squadra".