Winter: “In EL sarà dura per tutti contro l’Inter. Ronaldo o CR7? Il Fenomeno era più forte”

Intervistato dalla testata bulgara trud.bg, Aaron Winter, ex centrocampista di Ajax, Lazio e Inter, ha parlato anche del cammino in Europa League dei nerazzurri, attesi giovedì dalla trasferta proprio in Bulgaria contro il Ludogorets. Ecco le parole di Winter:

“All’epoca, lasciai l’Ajax per la Lazio perché la Serie A era il campionato più bello del mondo. Ma sono andato all’Inter per vincere trofei, e ci sono riuscito. La finale di Coppa UEFA del 1997? E’ stato un po’ strano battere la mia ex squadra, ma fui molto contento di vincere con l’Inter. L’Inter in Europa League sarà un’avversaria dura per tutti. Penso che non ci sarà alcun tipo di problema per i nerazzurri nel passare il turno contro il Ludogorets. L’Inter è una squadra che ha maggiore esperienza e organizzazione, non riesco a pensare a un esito diverso. Scudetto? Credo che alla fine vincerà la Juventus. Spero possa vincere l’Inter, ma credo che la spunteranno i bianconeri. Ronaldo e CR7? Sono entrambi giocatori unici, ma per me il brasiliano resta un gradino sopra. Peccato per tutti quegli infortuni, altrimenti avrebbe vinto molto di più“.

(Fonte: trud.bg)