Nel 3-4-2-1 messo in campo da Alonso in tutta la scorsa stagione, Wirtz giocava nei due alle spalle di Boniface, attaccante nigeriano che non sarà in campo contro i nerazzurri a causa di un infortunio, lavorando con poche responsabilità difensive e con la libertà di spaziare su tutto il fronte offensivo, al fine di sfruttare la sua visione di gioco e abilità nel concretizzare le manovre offensive. Quest’anno il Leverkusen è passato a schierare con più frequenza il 3-5-2 e il 4-5-1: se nel 3-5-2 la posizione di Wirtz non cambia, rifinendo il lavoro alle spalle dell’attaccante di riferimento, nel 4-5-1 gli scenari sono diversi, in quanto il talento tedesco può essere impiegato sia come mezz’ala, in una posizione che lo vede mantenere la sua classica posizione in campo, che come falso nove. Da falso nove Wirtz ha giocato in qualche spezzone di partita e le intenzioni di Alonso con quell’assetto sono ben chiare: sfruttare la tendenza di Wirtz ad abbassarsi per ricevere il pallone portandosi dietro i difensori, per aprire spazi sulle corsie laterali in cui le due frecce laterali Grimaldo e Frimpong possono infilarsi.